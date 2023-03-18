Постачальники продають Міноборони продукти за вдвічі-втричі вищими цінами, ніж закуповують їх – "Схеми"

Приватні компанії продають Міністерству оборони України найбільш "ходові" продукти для військових за цінами, що в два-три рази перевищують вартість, за якою ці товари закуповувалися. Це з’ясував проєкт "Схеми" , проаналізувавши податкові документи, усі вісім контрактів на харчування армії, укладені в грудні 2022 року, й порівнявши ціни в оновлених додатках до них – угоди перепідписали на тлі скандалу щодо корупційних закупівель харчів, який розгорівся наприкінці січня після публікації відповідного розслідування ZN.UA.

За даними журналістів, з того моменту більшість постачальників дійсно частково зменшили ціни в каталогу на продукти для військовослужбовців, а контракти тепер діють лише три місяці. Тим не менш, багато ключових позицій дорожчі за середньоринкові показники. У результаті постачання армії продовольства за завищеними цінами маржа для приватних фірм за популярним позиціями на багатомільярдних контрактах може становити від 30 до 70%.

Зокрема, фірма "Актив Компані", яка має статутний капітал у тисячу гривень, не змінила ціну на яблука в оновленому контракті та вже продає їх військовим частинам по 51 гривні за кілограм. Водночас, закупівельна ціна протягом листопада-лютого для компанії була 15 грн/кг, що свідчить про націнку в понад три рази.

Інші постачальники закуповують яблука для наших військ по 15-16 гривень, а перепродають Міноборони по 25-28 грн – тобто, майже вдвічі дорожче.

Ціни на картоплю у засекречених грудневих контрактах значно відрізняються від нових. Тоді цей товар продавали по 17,7-27 гривень за кілограм, а тепер деякі фірми знизили вартість до 12,6 грн/кг, а інші залишили на рівні 17,7 грн/кг. При цьому закуповувалася в грудні-січні картопля ними по 7,610,8 гривень за кілограм.

«Тобто, "маржинальність" для приватників, на цьому найбільш "масовому" продукті все одно зберігається на рівні 40-50 відсотків навіть після зниження цін. Це стосується чотирьох із п’яти проаналізованих "Схемами" постачальників харчів для армії – вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дороже, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб у більшості мережевих супермаркетів України», – йдеться в розслідуванні.

Там додали, що саме на картоплю витрачається найбільше грошей в порівнянні з більшістю будь-яких інших продуктів для ЗСУ через великі обсяги, «тому рівень "маржі" на картоплю – це один із найпоказовіших індикаторів потенційних бюджетних перевитрат».