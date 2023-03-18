Постачальники продають Міноборони продукти за вдвічі-втричі вищими цінами, ніж закуповують їх – "Схеми"

Ціни на харчі для ЗСУ залишаються завищеними, попри переукладання контрактів на тлі скандалу з корупційними закупівлями, інформує ZN.ua.

Постачальники продають Міноборони продукти за вдвічі-втричі вищими цінами, ніж закуповують їх –
© freepik.com

Приватні компанії продають Міністерству оборони України найбільш "ходові" продукти для військових за цінами, що в два-три рази перевищують вартість, за якою ці товари закуповувалися. Це з’ясував проєкт "Схеми", проаналізувавши податкові документи, усі вісім контрактів на харчування армії, укладені в грудні 2022 року, й порівнявши ціни в оновлених додатках до них – угоди перепідписали на тлі скандалу щодо корупційних закупівель харчів, який розгорівся наприкінці січня після публікації відповідного розслідування ZN.UA.

За даними журналістів, з того моменту більшість постачальників дійсно частково зменшили ціни в каталогу на продукти для військовослужбовців, а контракти тепер діють лише три місяці. Тим не менш, багато ключових позицій дорожчі за середньоринкові показники. У результаті постачання армії продовольства за завищеними цінами маржа для приватних фірм за популярним позиціями на багатомільярдних контрактах може становити від 30 до 70%.

Зокрема, фірма "Актив Компані", яка має статутний капітал у тисячу гривень, не змінила ціну на яблука в оновленому контракті та вже продає їх військовим частинам по 51 гривні за кілограм. Водночас, закупівельна ціна протягом листопада-лютого для компанії була 15 грн/кг, що свідчить про націнку в понад три рази.

Інші постачальники закуповують яблука для наших військ по 15-16 гривень, а перепродають Міноборони по 25-28 грн – тобто, майже вдвічі дорожче.

Ціни на картоплю у засекречених грудневих контрактах значно відрізняються від нових. Тоді цей товар продавали по 17,7-27 гривень за кілограм, а тепер деякі фірми знизили вартість до 12,6 грн/кг, а інші залишили на рівні 17,7 грн/кг. При цьому закуповувалася в грудні-січні картопля ними по 7,610,8 гривень за кілограм.

«Тобто, "маржинальність" для приватників, на цьому найбільш "масовому" продукті все одно зберігається на рівні 40-50 відсотків навіть після зниження цін. Це стосується чотирьох із п’яти проаналізованих "Схемами" постачальників харчів для армії – вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дороже, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб у більшості мережевих супермаркетів України», – йдеться в розслідуванні.

Там додали, що саме на картоплю витрачається найбільше грошей в порівнянні з більшістю будь-яких інших продуктів для ЗСУ через великі обсяги, «тому рівень "маржі" на картоплю – це один із найпоказовіших індикаторів потенційних бюджетних перевитрат».


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Україна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблемиУкраїна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблеми
Блок рекламы


Похожие новости
Постачальники озвучили нові ціни на газ в Україні: що змінилося з 1 березняПостачальники озвучили нові ціни на газ в Україні: що змінилося з 1 березня
В Україні у супермаркетах подорожчали "стратегічні" продукти: які зараз ціниВ Україні у супермаркетах подорожчали "стратегічні" продукти: які зараз ціни
В Україні пачку солі продають за 500 грн: у чому особливість продукту від "Артемсіль"В Україні пачку солі продають за 500 грн: у чому особливість продукту від "Артемсіль"
Через землетрус у Туреччині в Україні подорожчають окремі продукти - EastFruitЧерез землетрус у Туреччині в Україні подорожчають окремі продукти - EastFruit
Швейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродуктиШвейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродукти
Житло у Польщі: українським біженцям повідомили, де продаються найдешевші квартириЖитло у Польщі: українським біженцям повідомили, де продаються найдешевші квартири
В Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фотоВ Україні унікальну монету на честь захисників "Азовсталі" продають за 10 тисяч доларів: фото
Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити з РФ нафтопродукти у каністрахКраїни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити з РФ нафтопродукти у каністрах
Ембарго на нафтопродукти з РФ: як відповіли у Кремлі і що буде зі світовим ринкомЕмбарго на нафтопродукти з РФ: як відповіли у Кремлі і що буде зі світовим ринком
Євросоюз і G7 вводять "стелю" цін на російські нафтопродукти – фон дер ЛяєнЄвросоюз і G7 вводять "стелю" цін на російські нафтопродукти – фон дер Ляєн
Последние новости
Подгружаем последние новости