Постачальники озвучили нові ціни на газ в Україні: що змінилося з 1 березня

Невдовзі тарифи на комунальні послуги в Україні можуть зрости, але у березні ціни на газ не змінилися. Дев'ять постачальників пропонують річні тарифні плани.

Про це повідомляє "Газправда", інформує Апостроф.

У березні вартість газу для побутових споживачів коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Дешевше 8 гривень тариф встановили:

  • 7,70 грн за куб – компанія "Еру Людям"
  • 7,799 грн за куб – "Енерджі Трейд Груп"
  • 7,96 грн за куб - Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"
  • 7,98 грн за куб – "Прикарпат Енерго Трейд"
  • 7,99 грн за куб – "Полтавагаз Збут"

Тарифи на "блакитне паливо" ще у чотирьох постачальників перебувають у діапазоні від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Зазначимо, близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами "Нафтогазу України". Вона постачає газ за гарантованою ціною 7,96 грн. за кубометр.


Олена Руденко, Апостроф





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