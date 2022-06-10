Дефицит соли в Украине: сколько она стоит в супермаркетах

Соль в условиях войны стала дефицитным товаром, который мало где еще можно купить. Да и цены сильно отличаются от тех, которые были до злополучного 24 февраля. Украинские супермаркеты показали, какой продукт у них в наличии и обнародовали цены.

Украинские супермаркеты обновили цены на соль: где дефицитный товар стоит дешевле

Ажиотаж вокруг соли спровоцировала информация о приостановлении работы "Артемсоли". Крупнейшее предприятие не может нормально функционировать под постоянным обстрелами роSSийских оккупантов. Украинцы стали массово покупать соль в запас, что привело дефициту. Товар исчез с полок многих магазинов, но в некоторых местах его все еще можно приобрести его.

В "МегаМаркете" продается каменная йодированная соль торговой марки "Казаченьки" за 37,80 грн/кг. Доступна морская пищевая соль "Морячка". Ее можно купить за 27,20 грн/кг.

Украинские супермаркеты обновили цены на соль: где дефицитный товар стоит дешевле

В АТБ на полках и через интернет доступна только соль-приправка "Гималайская" розовая молотая. 200-граммовая пачка обойдется в 17,30 грн.

Varus предлагает покупателям только морскую йодированную соль. Здесь "Морячка" продается по цене 13,99 грн за 450 г. А килограмм йодированной соли Edo можно приобрести за 24,99 грн.

Напомним, вместе с солью во многих супермаркетах пропали гречка и сода. А АТБ недавно сообщили, когда в торговые точки сети вновь завезут дефицитную продукцию.


Ловіцька Леся, Тудей





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