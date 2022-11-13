В Україні різко подорожчали помідори: скільки коштують овочі в супермаркетах у середині листопада

В Україні цього тижня зросли ціни на помідори. Сезон земляних томатів завершився, а вирощувати тепличні овочі в Україні наразі не просто. Імпорт помідор також частково припинено.

В Україні різко подорожчали помідори: скільки коштують овочі в супермаркетах у середині листопада

Станом на 13 листопада, помідори сорту вершки в середньому коштують 105,45 грн/кг. Це на 12,24 грн дорожче, ніж у жовтні, коли цінник був 93,21 грн/кг. Червоні помідори підскочили у ціні до 72,12 грн за кг, що майже на 1 гривню дорожче, ніж минулого місяця. А ось помідори рожевого сорту подешевшали – з 93,80 грн/кг до 91,45 грн/кг. Найдешевше томати можна купити в супермаркеті Ашан та Varus.

В Україні різко подорожчали помідори: скільки коштують овочі в супермаркетах у середині листопада

На сьогоднішній день імпорт товарів до України обмежений. Якщо раніше помідори завозили із Туреччини, то зараз надія лише на вітчизняних фермерів. У зв'язку з подорожчанням електрики, а також на тлі блекаутів вирощувати в теплицях томати і дорого, і не так просто.

Таким чином, здешевлення помідорів найближчим часом не варто чекати. Наші виробники не зможуть вирощувати багато продукції, а імпортні помідори дорожчатимуть через підвищення собівартості.

За рік продукти в Україні подорожчали на понад третину – на 32,8%. Це сталося на фоні загальної інфляції, яка зафіксована на рівні 24,8%. За даними Держстату, найбільше подорожчали макаронні вироби – на 27%, хлібобулочні продукти – на 29,5%, цукор – на 34,4%, риба – на 41,6%, овочі – на 52,0%, фрукти – на 83,2%, а також яйця – на 63,4%. Молоко подорожчало на 13,1%, а олія – на 14,6%.

Раніше повідомлялося, що торгові мережі в Україні змінили ціни на крупи у листопаді.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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