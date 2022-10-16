В Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетах

Помідори в Україні у середині жовтня почали дорожчати. За місяць томати додали у ціні понад 10 грн на кілограмі. Щодо рожевих помідорів, то цей сорт подорожчав у середньому на 30 грн за кг.

В Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетах у середині жовтня

Станом на 16 жовтня, червоні помідори в супермаркетах України в середньому коштують 71,49 грн/кг, тоді як у вересні середній цінник був 58,76 грн/кг. Найдешевше овочі продають в Ашані та Novus – 64,70 та 64,99 грн/кг.

Цінник на помідори сорту сливки піднявся в середині жовтня з 59,51 грн/кг до 90,15 грн/кг. Це понад 30 грн за кг.

В Україні різко зросли ціни на помідори: скільки коштує овоч на ринках та в супермаркетах у середині жовтня

Рожеві помідори дорожчають в Україні вже другий місяць поспіль. У серпні овочі коштували 53,73 грн/кг, у вересні вже 63,08 грн/кг (9,35 грн/кг), а у жовтні вже 97,45 грн/кг (34,37 грн/кг).

Зростання цін спостерігається й на інші овочі. Цінники супермаркети переписують щотижня. Останнім часом різко подорожчали овочі борщового набору – картопля, цибуля, капуста та морква.

Картопля на сьогоднішній день у середньому коштує 12,40 грн/кг, за кілограм моркви українцям доведеться віддати в середньому 25,32 грн, цибуля у жовтні подорожчала до 34,48 грн/кг, молода капуста зросла в ціні до 35,93 грн за кг .

Раніше повідомлялося, на скільки подорожчав кілограм лимонів та апельсинів у жовтні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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