У супермаркетах АТБ виник дефіцит базових продуктів
У популярному українському супермаркеті АТБ асортимент деяких товарів останнім часом став меншим, а все тому, що люди знову почали розмітати з прилавків такі продукти як сіль, соду оцет та цукор. Це при тому що ціни на них залишаються стабільними.
На сьогоднішній день у супермаркетах АТБ по кожному з цих дефіцитних товарів представлено не більше двох-трьох найменувань різних брендів.
Сіль
Сіль у АТБ представлені трьома позиціями. Продукту виробництва Артемсоль в наявності немає. Є морська сіль "Своя лінія" в упаковках різної ваги – 0,5 та 1 кг, та рожева гімалайська сіль у 200-грамовій упаковці.
Сода
Харчова сода в АТБ є, але тільки власного виготовлення. Вартість 500-грамової упаковки складає 33,70 грн.
Цукор
Цукор в АТБ є в наявності двох видів: торгової марки "Розумний вибір" вагою 1 кг - по 31,30 грн., а також пресований цукор в упаковках по 0,5 кг - за 24,40 грн.