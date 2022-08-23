У супермаркетах АТБ виник дефіцит базових продуктів

У популярному українському супермаркеті АТБ асортимент деяких товарів останнім часом став меншим, а все тому, що люди знову почали розмітати з прилавків такі продукти як сіль, соду оцет та цукор. Це при тому що ціни на них залишаються стабільними.

На сьогоднішній день у супермаркетах АТБ по кожному з цих дефіцитних товарів представлено не більше двох-трьох найменувань різних брендів.

Сіль

Сіль у АТБ представлені трьома позиціями. Продукту виробництва Артемсоль в наявності немає. Є морська сіль "Своя лінія" в упаковках різної ваги – 0,5 та 1 кг, та рожева гімалайська сіль у 200-грамовій упаковці.