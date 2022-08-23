У супермаркетах АТБ виник дефіцит базових продуктів

У популярному українському супермаркеті АТБ асортимент деяких товарів останнім часом став меншим, а все тому, що люди знову почали розмітати з прилавків такі продукти як сіль, соду оцет та цукор. Це при тому що ціни на них залишаються стабільними.

У супермаркетах АТБ виник дефіцит базових продуктів: що розмітають із прилавків українці

На сьогоднішній день у супермаркетах АТБ по кожному з цих дефіцитних товарів представлено не більше двох-трьох найменувань різних брендів.

Сіль

Сіль у АТБ представлені трьома позиціями. Продукту виробництва Артемсоль в наявності немає. Є морська сіль "Своя лінія" в упаковках різної ваги – 0,5 та 1 кг, та рожева гімалайська сіль у 200-грамовій упаковці.

Вартість кілограма солі "Своя лінія" складає 27,90 грн. Така ж сіль у розфасовці по півкіло коштує 16,60 грн. Гімалайська рожева сіль продається в АТБ за 23,90 грн.
У супермаркетах АТБ виник дефіцит базових продуктів: що розмітають із прилавків українці

Сода

Харчова сода в АТБ є, але тільки власного виготовлення. Вартість 500-грамової упаковки складає 33,70 грн.

Цукор

Цукор в АТБ є в наявності двох видів: торгової марки "Розумний вибір" вагою 1 кг - по 31,30 грн., а також пресований цукор в упаковках по 0,5 кг - за 24,40 грн.

У супермаркетах АТБ виник дефіцит базових продуктів: що розмітають із прилавків українці
Оцет в АТБ є яблучний (6%) - по 19,90 грн за 0,5 л, а також звичайний столовий (9%) - за 20,90 грн/0,75 л.
У супермаркетах АТБ виник дефіцит базових продуктів: що розмітають із прилавків українці
Раніше повідомлялося, що в Україні різко підскочать ціни на борошно. Стали відомі причини.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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