Сільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетах

"Пункти незламності" в Україні незабаром з'являться і в супермаркетах "Сільпо". На сьогоднішній день 85 магазинів мережі у 30 населених пунктах працюють при відключенням електроенергії. Їхня кількість збільшуватиметься, і крім покупки продуктів українці зможуть підзарядити гаджети та зігрітися у цих супермаркетах.

Мережа супермаркетів &quot;Сільпо&quot; переобладнає магазини у &quot;пункти незламності&quot;: які послуги будуть доступні для українців

У прес-службі "Сільпо" відзвітували, що до кінця року кількість супермаркетів, що працюють на генераторах, збільшиться до 179 магазинів у 60 містах, а на початку 2023 року - 285 з 300 супермаркетів будуть готові працювати в умовах блекауту.

Для відвідувачів у супермаркетах мережі облаштовуються робочі місця в залежності від загальної площі – від 3 до 30. Компанія закупила термінали Starlink із супутниковим інтернетом у всіх магазинах, де є генератори. Ще понад 170 пристроїв з'являться до кінця грудня.

"Усередині "Сільпо" вже кодять айтішники, школярі здають тести, а малюки заряджають іграшки… У деяких магазинах можна розігріти свою їжу. Запитуйте таку опцію у адміністраторів, бо це залежить від потужності генератора", – розповіли у прес-службі мережі.

Мережа супермаркетів &quot;Сільпо&quot; переобладнає магазини у &quot;пункти незламності&quot;: які послуги будуть доступні для українців

На сьогоднішній день супермаркети "Сільпо" з генераторами працюють у Київській області (Бориспіль, Буча, Боярка, Бровари, Вишгород, Васильків, Віта-Поштова), Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Луцьку, Миколаєві, Малині, Одесі, Овідіополі, Сумах , Харкові, Погребах, Стоянці, Червонограді, Черкасах та ще кількох населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що українці матимуть змогу отримати пенсію на касах АТБ, Сільпо та інших супермаркетів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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