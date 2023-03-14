Politico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в Україні
Критики ініціативи вважають, що Париж намагається використати європейські закупки зброї, щоб збагатитися, інформує
Російська війна проти України сильно обтяжує запаси зброї в ЄС. В цей же час, в Брюсселі розгорнулася внутрішня боротьба через питання, як краще поповнити європейські арсенали.
Нова напруга пов’язана з закупівельним фондом, призначеним на нарощування виробництва зброї в Європі. Видання
Група в Європарламенті, в якій домінує Франція, добивається, щоб оборонні закупки здійснювалися в межах Євросоюзу. Опоненти цієї ідеї вважають, що таким чином Франція хоче «перетягнути ковдру на себе». Politico пише, що наразі компромісний текст все ж залишає двері відчиненими для деяких оборонних витрат за межами Євросоюзу.