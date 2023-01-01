Bloomberg: Маск став першим в історії, хто спромігся втрати $200 млрд своїх статків

Починаючи з листопада 2021 року статки однієї з найбагатших людей планети Ілона Маска впали з $340 до $137 млрд через падіння акцій Tesla на 65% у 2021-2022 році. Це стало своєрідним антирекордом. Нікому в світі раніше цього «зробити» не вдавалось. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами видання , виконавчий директор Tesla став першою людиною в історії, яка втратила $200 млрд зі своїх статків.

Ілон Маск досягнув піка в $340 мільярдів 4 листопада 2021 року (згідно індексу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index). Він залишався найбагатшою людиною у світі, поки в цьому місяці його не обігнав Бернар Арно (французький магнат, власник виробника товарів розкоші LVMH).

«Ринкова капіталізація Tesla у жовтні 2021 вперше перевищила 1 трлн доларів, приєднавшись до таких технологічних компаній, як Apple, Microsoft, Amazon і материнської компанії Google Alphabet Inc. Тепер домінування Tesla в галузі електромобілів, що є основою її високої оцінки, знаходиться під загрозою, оскільки конкуренти наздоганяють її. Компанія пропонує американським споживачам рідкісну знижку у розмірі $7,500 на дві найбільш продавані моделі до кінця року, а також, як повідомляється, скорочує виробництво на своєму заводі в Шанхаї», - наголошують у виданні.

Після падіння у 2022 році на 65% акції Tesla не є найбільшим активом Маска. Велику частину їх він продав аби купити Twitter .

«Частка Маска в його Space Exploration Technologies Corp. на 44,8 млрд доларів перевищує його позицію в акціях Tesla приблизно на 44 млрд доларів (у нього все ще є опціони на суму приблизно 27,8 млрд доларів). Згідно з недавньою подачею, Маск тепер володіє 42,2% акцій SpaceX», - додають у виданні.