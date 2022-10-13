Свинина, курятина та сало подорожчали: які ціни у супермаркетах

Супермаркети Метро, Ашан, МегаМаркет, Варус та інші оновили ціни на свинину, курятину та сало. Продукти помітно подорожчали. Стало відомо, в яких торговельних мережах їх можна купити дешевше.

За даними порталу Мінфін, м'ясо та сало продовжує дорожчати. В Україні суттєво змінилася вартість свинини та курятини.

Свинина

Середня ціна грудинки зросла з 154,96 до 168,71 грн/кг, ошийок – з 206,44 до 215,35 грн/кг, лопатка – з 152,57 грн/кг до 168,55 грн/кг, ребра – з 158,10 до 172,71 грн/кг, шашличне м'ясо – з 160,50 до 175,94 грн/кг.

Грудинка доступніша в магазинах Новус – по 159 грн/кг, лопатка у Метро – по 149,90 грн/кг, ошийок у Варусі – по 179,90 грн/кг, як і підчеревок – по 164,90 грн/кг. Ребра представлені в Ашані за 162,95 грн/кг, а шашлик у Варусі – по 159,90 грн/кг.

Курятина

Кілограм курячих стегон коштуватиме 101,95 грн. У вересні їхня середня вартість становила 99,71 грн/кг. Філе минулого місяця коштувало 133,98 грн/кг, а поточного – 136,27 грн/кг. Гомілки подорожчали з 72,85 до 76,95 грн/кг.

Стегна дешевші у Варусі – 96,90 грн/кг, гомілки – також у цій мережі – по 69,90 грн/кг, як і філе – по 129,90 грн/кг.

Сало

Вартість сала буквально злетіла. Домашнє подорожчало із 176,31 до 199 грн/кг. За такою ціною воно продається у супермаркетах МегаМаркет.

Солоне сало минулого місяця реалізували по 221,68 грн/кг, а нинішнього – вже по 261,53 грн/кг. Його вигідніше купувати у торговельній мережі Ашан – по 245,70 грн/кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про подорожчання яєць та молочних продуктів. Названо нові ціни на затребувані асортиментні позиції.