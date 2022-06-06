Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее

Украинцам, вынужденно оказавшимся за границей из-за войны, приходится ежедневно покупать там товары первой необходимости. Многие рассчитываются деньгами, которые есть на картах. При этом немало денег теряется при конвертации валют. Между тем, обмен валюты можно осуществить с наименьшими потерями. Нужно только следовать определенным советам.

Как выгоднее осуществить обмен валюты в Германии и Польше: советы банкира

Такие советы дал оказавшимся за рубежом украинцам руководитель аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

Конвертировать доллар в евро можно по выгодному курсу

Многие украинцы имеют валютные карты. Обычно на таких картах хранятся деньги в долларах. Однако за рубежом в Европе возникает настоятельная потребность рассчитываться в евро. В таком случае производите конвертацию через мобильное приложение. Там курс самый выгодный.

"Хотя в мобильном приложении и прекращена продажа иностранной валюты, у украинцев есть возможность конвертации из доллара в евро по приемлемому курсу. И ею стоит воспользоваться, если вы в европейских странах. Там выгоднее рассчитываться именно в евро", - советует Алексей Блинов.

Как выгоднее осуществить обмен валюты в Германии и Польше: советы банкира

Старайтесь везде, где есть возможность, рассчитаться картой

При карточных расчетах комиссия при конвертации валюты значительно ниже той, что с вас возьмут при обналичивании в банкомате. Там, в банкоматах, обычно есть различные дополнительные комиссии. Так что при снятии наличных с карты вы непременно потеряете какую-то часть денег. И эта потеря будет значительно больше, чем была бы при безналичном расчете.

"Поэтому всем рекомендую не снимать валюту даже в пределах лимита и потом идти с ней в супермаркет, а оставлять наличные деньги на те случаи, когда только ими можно рассчитаться, например, в немецких аптеках, где карты не принимают", — пояснил эксперт.

Рассчитывайтесь в валюте той страны, в которой вы сейчас находитесь

Не следует в еврозоне рассчитываться в долларах. Там будут очень большие потери, ведь ваши деньги будут проходить даже не двойную, а тройную конвертацию. Причем на пути этой конвертации к вашим деньгам успеют "присосаться" не только банки, но и всевозможные посторонние лица. Итак, лучше в Европе рассчитываться в валюте той страны, в которой вы находитесь.

"Важно в Чехии пытаться платить в кронах, в Польше – в злотых, в Германии – в евро", – отметил банкир.

Между тем, в Украине благодаря снятию ограничений на курсовую стоимость валют, удалось остановить девальвацию гривны и немного ее стабилизировать. Поэтому специалисты говорят, что для курса доллара в 50 гривен сейчас нет оснований, и даже курс по 40 гривен маловероятен.


Марченко Любов, Тудей





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