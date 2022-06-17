Президент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границу

Президент Владимир Зеленский подписал закон (проект 6051 ), которым вводятся штрафы за перемещение через границу незадекларированных товаров и иностранной валюты. При этом в некоторых случаях валюту могут конфисковать на таможне. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, устанавливается административная ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро на лицо. Такое нарушение предполагает штраф размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.

Также отметим, что уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).

В тоже время ранее глава налогового комитета Данил Гетманцев пояснил , что 20% штрафа будет применяться "исключительно в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты". Если же деньги будут перемещаться с сокрытием или вне таможенного контроля, то владельцу придется уплатить штраф в размере 100% стоимости с конфискацией всей суммы валюты.

В то же время закон предусматривает заключение мирной сделки с таможней. В этом случае нарушитель обязан уплатить полную сумму штрафа в течение 30 дней.