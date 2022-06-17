Президент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границу
Речь идет о штрафах за недекларирование валюты.
Президент Владимир Зеленский подписал закон (проект
Согласно документу, устанавливается административная ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро на лицо. Такое нарушение предполагает штраф размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.
Также отметим, что уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).
В тоже время ранее глава налогового комитета Данил Гетманцев
В то же время закон предусматривает заключение мирной сделки с таможней. В этом случае нарушитель обязан уплатить полную сумму штрафа в течение 30 дней.