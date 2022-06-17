Президент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границу

Речь идет о штрафах за недекларирование валюты.

Президент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границу
© president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон (проект 6051), которым вводятся штрафы за перемещение через границу незадекларированных товаров и иностранной валюты. При этом в некоторых случаях валюту могут конфисковать на таможне. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, устанавливается административная ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро на лицо. Такое нарушение предполагает штраф размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.

Также отметим, что уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).

В тоже время ранее глава налогового комитета Данил Гетманцев пояснил, что 20% штрафа будет применяться "исключительно в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты". Если же деньги будут перемещаться с сокрытием или вне таможенного контроля, то владельцу придется уплатить штраф в размере 100% стоимости с конфискацией всей суммы валюты.

В то же время закон предусматривает заключение мирной сделки с таможней. В этом случае нарушитель обязан уплатить полную сумму штрафа в течение 30 дней.


Середа Елена, ZN.ua





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВПFitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП
Недвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моряНедвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моря
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Блок рекламы


Похожие новости
Израиль, Египет и Евросоюз подписали историческое газовое соглашениеИзраиль, Египет и Евросоюз подписали историческое газовое соглашение
Изменения в пенсионном законодательстве: что изменилось для пенсионеровИзменения в пенсионном законодательстве: что изменилось для пенсионеров
НБУ подписал соглашение с Нидерландами об обмене наличной гривниНБУ подписал соглашение с Нидерландами об обмене наличной гривни
Суд подтвердил незаконность проверки НБУ, на основе которой Мегабанк признали неплатежеспособнымСуд подтвердил незаконность проверки НБУ, на основе которой Мегабанк признали неплатежеспособным
Почти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты — ForbesПочти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты — Forbes
Президент упростил порядок обновления строительных норм на время войныПрезидент упростил порядок обновления строительных норм на время войны
Списание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от ГетманцеваСписание кредитов на уничтоженные во время войны жилье и авто: детали законопроекта от Гетманцева
Обмен валюты в Европе: где можно продать гривну по выгодному курсуОбмен валюты в Европе: где можно продать гривну по выгодному курсу
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Нацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валютыНацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валюты
Последние новости
Подгружаем последние новости