BlackRock призвал инвесторов не торопиться выкупать провал в акциях США

Инвесторам не стоит торопиться выкупать провал в акциях США , предупредили аналитики инвестиционного фонда BlackRock. Фонд назвал три причины воздержаться от покупок и условия, при которых ситуация на рынках изменится к лучшему. Об этом пишет РБК со ссылкой на Business Insider.

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Почему не стоит ждать быстрого восстановления рынка

BlackRock призвал не выкупать падение акций, поскольку рынок слишком оптимистично оценивает доходы: консенсус-прогноз по доходам S&P 500 на 2022 год по-прежнему предполагает рост на 10,5%.

«Это слишком оптимистично», — считают в BlackRock. Акции могут упасть еще больше, если давление на маржу усилится".



«Маржа прибыли росла на протяжении двух десятилетий. Теперь мы видим растущие риски снижения. Мы ожидаем, что энергетический кризис ударит по росту, а повышение стоимости рабочей силы приведет к снижению прибыли. Проблема в том, что консенсус-оценки прибыли, похоже, не отражают этого», — заявили в BlackRock.



Также сохраняется риск повышения ставки ФРС. Ближайшее заседание пройдет 15 июня. Ускорение инфляции в мае вызывает у инвесторов опасения, что из-за роста цен Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит темпы повышения ставки до сентября. В мае потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 8,6% в годовом выражении при прогнозируемых 8,3%, по данным Министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года.

«Сейчас мы не спешим покупать акции из-за растущего риска того, что ФРС слишком сильно поднимет ставки — или того, что рынки верят, что она это сделает в ближайшей перспективе. Признаки устойчивой инфляции, такие как отчет по CPI на прошлой неделе, могут подогреть риск», — заявили в BlackRock.



Также в BlackRock заявили, что акции подешевели не так уж сильно. «Оценки не улучшились после снижения прогноза прибыли и более высоких ожидаемых темпов повышения ставок. Перспектива еще более высоких ставок увеличивает ожидаемую ставку дисконтирования. Более высокие ставки дисконтирования делают будущие денежные потоки менее привлекательными», — считают в BlackRock.

Какого сигнала ждет BlackRock

Позитивным сигналом для инвесторов станет момент, когда ФРС «четко признает высокие издержки для роста экономики и сохранения рабочих мест, если поднимет ставки слишком высоко».



После этого BlackRock ожидает, что центральный банк завершит или приблизится к завершению цикла повышения процентных ставок. Также эксперты инвесткомпании считают, что ФРС может перейти к более мягкой монетарной политике, чтобы сохранить рост экономики или избежать глубокой рецессии.