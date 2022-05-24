Министр финансов Украины призвал Японию ввести эмбарго на роSSийские нефть и газ

РоSSия продолжает получать деньги от экспорта энергоресурсов, которые направляет на финансирование войны против Украины, заявил в интервью японской газете Nikkei Asia министр финансов Украины Сергей Марченко. Он призвал Японию и другие страны ввести полное эмбарго на роSSийские нефть и газ.

фото: mof.gov.ua

Министр финансов также подчеркнул, что РоSSия должна заплатить за нанесенный ущерб от разрушений военных объектов, транспортной инфраструктуры, школ, больниц и другой разрушенной инфраструктуры.

Мы ожидаем, что Япония и другие страны направят замороженные роSSийские активы для восстановления. Важно действовать быстро — уже сейчас, а не ждать, пока мы выиграем эту войну", — отметил Сергей Марченко.

Как писал «Минфин», страны G7 решили выделить Украине $19,8 млрд и пообещали оказать дополнительную финансовую поддержку в случае необходимости. Решение было принято на встрече министров финансов и глав центробанков США , Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании в Германии.

Также известно, что правительство Японии приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере $300 млн для ее поддержки при отражении полномасштабного вторжения РоSSии.