Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные компании, прекратившие свою деятельность на территории нашего государства из-за роSSийской войны, возвращаться к работе. Об этом он сказал на заседании правительства.

“Хочу обратиться ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах”, — заявил Шмыгаль.

По его словам, украинское правительство будет максимально помогать международным компаниям.

“Прекращение работы в Украине сегодня — это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы”, — подчеркнул премьер-министр.