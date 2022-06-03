Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине
По его словам, приостановка деятельности на территории нашей страны — это санкции против ее экономики, информирует
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные компании, прекратившие свою деятельность на территории нашего государства из-за роSSийской войны, возвращаться к работе. Об этом он сказал на
“Хочу обратиться ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах”, — заявил Шмыгаль.
По его словам, украинское правительство будет максимально помогать международным компаниям.
“Прекращение работы в Украине сегодня — это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы”, — подчеркнул премьер-министр.