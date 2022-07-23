Саудівська Аравія та Ірак сповна скористалися провалом рф: стало відомо про значний обсяг поставок нафти

Саудівська Аравія та Ірак збільшують обсяги постачань сирої нафти до Європи на тлі поступової відмови від російських енергоносіїв, зокрема нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до даних відстеження суден, за перші три тижні липня понад 1 мільйон барелів сирої нафти на день потрапляло до Європи з Близького Сходу через трубопровід SuMed (поєднує Червоне та Середземне моря). Обсяги постачань зросли приблизно вдвічі, якщо порівняти з минулим роком.

Більшість постачань іде з Саудівської Аравії, проте Ірак теж нарощує обсяги. Крім трубопроводу, нафту можуть постачати танкерами через Суецький канал — на початку липня через нього щодоби надходило 1,2 мільйона барелів нафти. Канал здебільшого використовують іракські компанії.

За даними Bloomberg, загалом обсяги постачань із Близького Сходу до Європи зросли до 2,2 мільйона барелів на день — це майже на 90% більше, якщо порівняти з січнем (останнім повним місяцем перед початком повномасштабної війни).