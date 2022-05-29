РоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – Bloomberg

Если деньги не попадут инвесторам через 30 дней, будет объявлен дефолт

РоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – Bloomberg

Снова начался обратный отсчет часов до дефолта РоSSии: очередной платеж по облигациям под вопросом, а Кремль пытается найти выход из ситуации. Иностранные инвесторы до сих пор не увидели на своих счетах выплаты по роSSийским государственным облигациям, сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов, что положило начало 30-дневному льготному периоду.

Национальный расчетный депозитарий РФ уверяет, что “средства для совершения выплат были сняты со счета”.

Минфин РоSSии, который перечислил деньги в НРД считает, что “выполнил все обязательства”. НРД – зарегистрированный держатель облигаций. Минфин РФ думает что это “может поддержать аргумент РоSSии, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов”.


Александр Хребет, ZN.ua

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