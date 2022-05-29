РоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – Bloomberg

Снова начался обратный отсчет часов до дефолта РоSSии: очередной платеж по облигациям под вопросом, а Кремль пытается найти выход из ситуации. Иностранные инвесторы до сих пор не увидели на своих счетах выплаты по роSSийским государственным облигациям, сообщает агентство Bloomberg .

По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов, что положило начало 30-дневному льготному периоду.

Национальный расчетный депозитарий РФ уверяет, что “средства для совершения выплат были сняты со счета”.