Німеччина готова до зупинки постачання російського газу – Шольц

Оптимізм канцлера поділяють не всі.

Німеччина готова до зупинки постачання російського газу – Шольц
© Геоэнергетика

Німеччина та Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу, заявив у суботу канцлер країни Олаф Шольц.

Німеччина підготувалася до того, що "Росія значною мірою припинить постачання газу через війну проти України", - сказав Шольц, додавши, що його країна встановила термінали на північному узбережжі Німеччини для імпорту зрідженого газу, передає Bloomberg.

«Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року у нас буде можливість використовувати південнонімецькі атомні електростанції, що залишилися, якщо це буде необхідно», — сказав канцлер.

В Асоціації міст та муніципалітетів Німеччини, яка представляє близько 14 000 муніципалітетів та селищ по всій країні, не поділяють оптимізму Шольца. Президент асоціації Герд Ландсберг заявив газеті Welt am Sonntag, що країні загрожує енергетична криза.

"Хакерська атака та/або перевантаження електромережі можуть призвести до серйозного відключення електроенергії", - попередив він.

За його словами, таке навантаження може виникнути, якщо надто багато домогосподарств підключать електричні обігрівачі замість газових.

Президент німецького аналітичного центру DIW Марсель Фратшер прогнозує кілька років стагфляції у Німеччині. Фрацшер передбачив, що «багато компаній збанкрутують», тому що уряд не зможе їх усіх урятувати. Він запропонував уряду обмежити витрати на енергію та запропонувати допомогу у переобладнанні.

За матеріалами: Bloomberg /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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