Шольц продасть китайській державній компанії чверть акцій об'єкта критичної інфраструктури

Попри критику та суперечливість угоди в плані безпеки, Берлін наполягає на її укладенні.

Уряд Німеччини заявив, що продовжить реалізацію суперечливого плану щодо продажу частини портового терміналу Гамбурга китайській державній компанії Cosco, незважаючи на занепокоєння щодо безпеки та протести з боку членів правлячої коаліції, пише POLITICO, інформує ZN.ua.

Шольц продасть китайській державній компанії чверть акцій об'єкта критичної інфраструктури
© Getty Images

У жовтні минулого року канцлер Олаф Шольц проштовхнув угоду, яка дозволила транспортному гіганту Cosco придбати 24,99% акцій гамбурзького терміналу Толлерорт, хоча кілька членів кабінету висунули заперечення.

Минулого місяця ця угода була поставлена під сумнів після того, як німецькі органи безпеки оголосили термінал об’єктом критичної інфраструктури. Це означає, що на його придбання можуть бути накладені посилені обмеження.

Проте головний речник уряду Штеффен Хебештрайт заявив у середу, що уряд дотримується свого жовтневого рішення без внесення будь-яких поправок. Наприкінці минулого місяця POLITICO повідомляло, що Шольц, соціал-демократ і колишній мер Гамбурга, рішуче наполягав на тому, щоб угода про 24,99% залишилася чинною. Це знову викликало критику з боку його партнерів по коаліції, які закликали його переглянути угоду і потенційно скоротити частку Cosco в терміналі.

Критики стверджують, що часткове придбання порту є частиною цільової інвестиційної стратегії, за допомогою якої Пекін хоче поставити під свій вплив інфраструктуру всієї Європи.

Портова логістична компанія Гамбурга HHLA заявила, що вітає схвалення, додавши, що всі питання в рамках процесу перевірки інвестицій були з’ясовані спільно в ході інтенсивних конструктивних переговорів, і угода буде завершена вже незабаром.

Під час візиту до Китаю Анналени Бербок у квітні Пекін закликав Берлін не «політизувати» комерційні відносини між двома країнами на тлі повідомлень про те, що Німеччина може переглянути частковий продаж порту Гамбург китайському державному магнату Cosco.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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