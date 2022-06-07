Украинские беженцы в Германии не получат пособие, если у них есть автомобиль

Украинские беженцы массово выезжают в Германию из-за высокого уровня жизни в этой стране. При этом многим сложно адаптироваться в новых условиях, а выплат от государства не хватает на безбедное существование. Стало известно, с какими проблемами сталкиваются наши соотечественники за границей.

Украинка Полина Гербер уже восемь лет живет в Германии уже 8 лет. Она рассказала, чего ожидать беженцам, которые решили остановиться в ФРГ. Она сообщила, что в стране очень сложно найти социальное жилье, цены на которое гораздо ниже рыночных. Нужно много лет ожидать своей очереди.

По местным законам, сложно выселить человека из квартиры, даже если он не платит за аренду и коммунальные услуги. Поэтому многие немцы опасаются принимать украинские семьи с детьми: их сложно выселить, а суды могут длиться годами.

На всех людей, зарегистрированных в госпрограмме "Социал", начисляется определенная сумма для покупки еды и других товаров. Специальный паспорт беженца дате возможность посещать зоопарки, аквапарки, музеи и т.д. с 50-процентной скидкой. Люди имеют право посещать Tafel, куда привозят продукты – можно получить их по талонам.

Оказывается, украинские беженцы, у которых есть машины, могут не получить выплаты от Германии.

"С 1 июня беженцев перевели в центр занятости Jobcenter, где есть определенные правила: если ты владеешь машиной стоимостью свыше 7500 долларов - помощь тебе не положена. В Германии машина – дорогое удовольствие. Помимо того, что ты должен проходить техосмотр, каждый год платить налог на автомобиль, необходимо иметь страховку на машину и платить ее ежемесячно… Если у тебя есть машина, - ты обладаешь определенным уровнем достатка", - пояснила Гербер.

С момента, когда беженец заполнил заявление Antrag на параграф 24 (доказательство того, что ты находишься в стране на законных основаниях), он не имеет права покидать страну. Если человек получаешь пособие, он не может надолго уезжать в Украину надолго – только на три недели (21 день). При этом нужно уведомить "Социал" и получить разрешение на выезд.

Полина подчеркнула, в ФРГ предоставляет украинцам возможности прижиться и остаться. Но необходимо выучить немецкий язык и устроиться на работу.

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