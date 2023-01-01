Нацбанк випустив нову купюру номіналом 500 грн: як виглядає банкнота на честь Григорія Сковороди

Нацбанк сьогодні, 29 грудня, ввів у обіг нову купюру номіналом 500 грн. Банкноту присвятили 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди. Тираж – 50 тисяч. Стало відомо, як виглядає грошовий знак.

Нацбанк випустив нову купюру номіналом 500 грн: як виглядає банкнота на честь Григорія Сковороди

У прес-службі Міністерства культури повідомили, що нова пам'ятна купюра практично ідентична старій. На банкноті нанесено символіку до святкування 300-річчя знаменитого українського філософа Григорія Сковороди.

На лицьовій стороні купюри нанесено малюнок за підписом "Світ Сковороди". Він при зміні кута нахилу купюри змінюватиме колір. На звороті банкноти зображено будівлю Києво-Могилянської академії, яку закінчив видатний українець.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що святкування ювілею відомого мислителя є важливою подією у сфері культури. Вона входить до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО.

Чиновник нагадав, що Григорія Сковороду знають як композитора, співака, вчителя, перекладача та художника. Нині він для українців – провісник свободи, за яку наш народ бореться для всього цивілізованого світу.

Нацбанк випустив нову купюру номіналом 500 грн: як виглядає банкнота на честь Григорія Сковороди

Пам'ятні банкноти продаватимуть через банки-дистриб'ютори: ПриватБанк, Таскомбанк, Радабанк, Укргазбанк. Деталі про початок реалізації слід уточнювати у представників цих фінустанов. Вартість пам'ятної купюри у сувенірній упаковці становитиме 554 грн, а в конверті – 541 грн.

Нагадаємо, що НБУ 22 листопада запустив у продаж срібну монету "Сад божественних пісень", присвячену збірці віршів Сковороди.

Раніше повідомляли, що в Україні з'явилися нові купюри номіналом 100 грн. Громадянам повідомили, як обміняти старі банкноти.


Ловіцька Леся, Тудей





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