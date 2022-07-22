"Іду на ви": в Україні випустили нову монету на честь Сил спецоперацій, відео

У Національному банку поділилися гарними новинами з нумізматами: в Україні ввели в обіг нову пам'ятну монету Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

Деталями поділилася прес-служба регулятора, інформує Апостроф.

Повідомляється, що нову монету присвятили окремому роду сил ЗСУ, до складу якого входять частини спецпризначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати найскладніші операції.

Йдеться про монету номіналом у десять гривень, виготовлену зі сплаву на основі цинку та вкриту нікелем. Тираж – мільйон штук, 500 тис. – цього року.

На аверсі розміщено: у центрі на дзеркальному фоні – емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, праворуч – малий Державний герб. Написи: вгорі – Україна, внизу – номінал 10 грн та рік карбування монети; логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети розмістили таку композицію: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спеціальних операцій; по колу напис: Силі спеціальних операцій Збройних Сил України.

Крім того, в НБУ розповіли п'ять фактів про Сили спецоперацій ЗСУ та нову монету:

  1. Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова ЗСУ, кредо якої - перевага якості над кількістю;
  2. Ця пам'ятна монета – 14-та у серії "Збройні Сили України";
  3. У конкурсі ескізів для монет взяли участь п'ять авторів. Перемогли ескізи авторів – Андрія Єрмоленка та Ольги Коваленко. Андрій добре зобразив емблему Сил спецоперацій для аверсу, а Ольга вдало використала у дизайні реверсу образ Святослава Хороброго, легендарний вислів якого нині є гаслом цих воїнів;
  4. Дизайн монети був створений ще до початку війни з РФ, а чекали її вже під звуки сирен повітряної тривоги;
  5. Робота над дизайном монети здійснювалася у співпраці із представниками Сил спецоперацій.

Нагадаємо, НБУ випустить нові монети, присвячені боротьбі збройних сил та всього народу України з російською агресією. Оголошено результати голосування за ескізи та творчі роботи.


Інна Погрібна, Апостроф





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