"Іду на ви": в Україні випустили нову монету на честь Сил спецоперацій, відео

У Національному банку поділилися гарними новинами з нумізматами: в Україні ввели в обіг нову пам'ятну монету Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

Деталями поділилася прес-служба регулятора, інформує Апостроф .

Повідомляється, що нову монету присвятили окремому роду сил ЗСУ, до складу якого входять частини спецпризначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати найскладніші операції.

Йдеться про монету номіналом у десять гривень, виготовлену зі сплаву на основі цинку та вкриту нікелем. Тираж – мільйон штук, 500 тис. – цього року.

На аверсі розміщено: у центрі на дзеркальному фоні – емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, праворуч – малий Державний герб. Написи: вгорі – Україна, внизу – номінал 10 грн та рік карбування монети; логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети розмістили таку композицію: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спеціальних операцій; по колу напис: Силі спеціальних операцій Збройних Сил України.

Крім того, в НБУ розповіли п'ять фактів про Сили спецоперацій ЗСУ та нову монету:

Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова ЗСУ, кредо якої - перевага якості над кількістю; Ця пам'ятна монета – 14-та у серії "Збройні Сили України"; У конкурсі ескізів для монет взяли участь п'ять авторів. Перемогли ескізи авторів – Андрія Єрмоленка та Ольги Коваленко. Андрій добре зобразив емблему Сил спецоперацій для аверсу, а Ольга вдало використала у дизайні реверсу образ Святослава Хороброго, легендарний вислів якого нині є гаслом цих воїнів; Дизайн монети був створений ще до початку війни з РФ , а чекали її вже під звуки сирен повітряної тривоги; Робота над дизайном монети здійснювалася у співпраці із представниками Сил спецоперацій.

Нагадаємо, НБУ випустить нові монети, присвячені боротьбі збройних сил та всього народу України з російською агресією. Оголошено результати голосування за ескізи та творчі роботи.