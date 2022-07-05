Инфляция в Турции приблизилась к рекордным 80%

Отмечается, что показатель был несколько ниже консенсус-прогноза аналитиков в 80%.

Какие на то причины

Эрдоган, отвергающий общепринятое мнение экономистов, что повышение учетной ставки сдерживает инфляцию, приказал центробанку держать базовую ставку заимствований значительно ниже уровня инфляции.

Как следствие турецкая лира потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев. Падение курса стало основной движущей силой роста цен в стране, зависящей от импорта, особенно энергоносителей.

Тенденция ухудшилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что повлекло за собой резкий рост цен на энергоносители.

Что прогнозирует Goldman Sachs

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз инфляции в Турции на конец года с 65 до 75%. Там предупредили, что последнее повышение минимальной зарплаты может привести к спирали цены и заработной платы.

Несколькими днями ранее турецкие власти объявили о повышении минимальной заработной платы на 30% — через шесть месяцев после повышения базовой ставки оплаты труда на 50%.

Напомним, что падение турецкой лиры ускоряется на фоне рекордной за 23 года инфляции в стране, в то время как президент Реджеп Тайип Эрдоган в дальнейшем обещает снижение учетной ставки вместо ее повышения.