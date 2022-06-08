Цены на квартиры в Турции: сколько стоит купить бюджетное жилье у моря

Покупка недвижимости в Турции за последние годы набирает оборот среди граждан других стран. На фоне войны в Украине многие украинцы также задумались о том, чтобы приобрести недвижимость у моря. Сколько стоят квартиры в солнечных Анталии, Мармарисе и Стамбуле, можно узнать на местных сайтах по продаже недвижимости.

Так, по словам риелторов, в 2022 году на рынке турецкой недвижимости отмечается небывалый спрос, и украинцы одни из самых активных покупателей. В 2021 году в Турции иностранцы купили 59282 дома. Украинцы стали владельцами 1246 объектов недвижимости. За первые четыре месяца в 2022 году граждане Украины уже приобрели 644 домов и квартир.

Самые популярные города, где иностранцы скупают недвижимость в Турции, - это Стамбул, Анталия и Анкара.

Покупка недвижимости в Турции - это прямой путь к получению гражданства в этой стране. С 13 июня 2022 минимальная стоимость жилья должна будет стартовать от 400 000 долларов, чтобы его владелец стал резидентом Турции. На сегодняшний день эта ценник составляет 250 000 долларов.

Что касается цен, то средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Анталии составляет 690 долларов. Далее по стоимости идут регион Айдын (Дидим, Кушадасы) – 740 долларов, дороже стоит жилье в Бодруме, Мармарисе и Фетхие - от 1200 долларов за кв.м. В Анкаре - средняя цена продажи за квадратный метр составляет 355 долларов. В Измире средняя цена квадратного метра – 632 доллара.

Недалеко от Анталии можно купить 3-к квартиру на вторичном рынке до 50 тысяч долларов. Квартира в Манавгате с минимумом мебели площадью 100 кв. м и двумя санузлами продается за 750 тысяч лир (примерно 45 тысяч долларов).

В Сиде квартира площадью до 100 кв м с бассейном обойдется в 146 тысяч долларов. В Алании квартиру-студию на 45 кв. м можно приобрести за 29 тысяч долларов, а квартиру на 130 кв. м. – за 90 тысяч долларов. В Мармарисе двухкомнатная квартира на 55 кв. м продается по цене 110 000 долларов, в Фетхие – за 96 000 долларов можно приобрести жилье площадью 65 кв. м с ремонтом и бассейном.

Ранее сообщалось, сколько стоит элитное жилье у моря под Одессой.