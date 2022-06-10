Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%. Как изменились цены в мае

Потребительские цены в Украине в мае 2022 по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. С начала года цены выросли на 13,9%. Об этом говорится в данных Госстата.

Фото: liga.net

В годовом исчислении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18%.

Как изменились цены на продукты

Продукты питания в Украине за май 2022 подорожали на 2,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%, на одежду и обувь снизились на 0,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%, в здравоохранение цены снизились на 0,9%, транспорт подорожал на 10,2%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру 0,2%.

Образование — без изменений, рестораны и отели подорожали на 3,1%, цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.

Напомним

Как писал «Минфин», потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом исчислении (до апреля прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой.