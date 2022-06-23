Абсолютный рекорд: Инфляция в Канаде достигла 7,7% — максимум с 1983 года

В Канаде наблюдаются самые высокие темпы инфляции за четыре десятилетия — 7,7% в годовом измерении. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на данные Статистического бюро Канады.

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Рост цен

«В мае канадцы продолжали ощущать влияние роста цен, поскольку потребительская инфляция ускорилась до 7,7% в годовом исчислении. Это самый большой годовой рост с января 1983 года», — отметили в Статбюро.

При этом значительное влияние на инфляцию в Канаде оказывает спровоцированный роSSийской агрессией рост цен на нефть.

«Цены на энергоресурсы в годовом измерении в мае выросли на 34,8% . По сравнению с апрелем 2021-го потребители платили за бензин на 48% больше в мае из-за более высоких цен на сырую нефть, что также привело к удорожанию других типов горючего (+95,1%)», — заявили в ведомстве.

Наибольший рост показал горючее, которое за год подорожало на 36,3%.

Также существенно увеличились цены на продовольствие, они уже второй месяц растут почти на 10%.

«Съедобные жиры и масла (+30%) показали наибольший рост за все время ведения статистики, преимущественно из-за более высоких цен на кулинарные масла», — утверждается в отчете.

Напомним

Канада уже несколько месяцев подряд фиксирует рекордную инфляцию, поэтому вопрос о снижении цен выходит на первое место среди внутренних политических приоритетов страны.