Майская инфляция в Великобритании обновила максимум более чем за 40 лет

В мае потребительские цены в Великобритании подскочили на 9,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статуправления (ONS) страны, пишет Investing.com.

Майская инфляция в Великобритании обновила максимум более чем за 40 лет

Инфляция растет

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 9%, и обновила максимум более чем за 40 лет.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем также прогнозировали майскую инфляцию на уровне 9,1%.

Потребительские цены выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца после скачка на 2,5% в апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,6%.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания и энергоносители, включая электричество, газ и бензин, отмечают в ONS.

Как изменились цены

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в мае повысились на 5,9% в годовом выражении и на 0,5% относительно предыдущего месяца. В апреле их подъем составил соответственно 6,2% и 0,7%.

Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 11,7% в годовом выражении после роста на 11,1% месяцем ранее. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате.

Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин. По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 0,7% (3,4% в апреле).





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