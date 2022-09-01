Фонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral Foods

Інвестиційний фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy Ventures інвестує $12 млн у харчову компанію Neutral Foods, яка бореться з викидами парникових газів, пов'язаних із молочним виробництвом. Про це повідомляє CNBC.

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«Очевидно, що споживачі прагнуть стійких, безпечних для клімату варіантів, і вони враховують це у своїх рішеннях про покупки, особливо коли йдеться про купівлю продуктів харчування та напоїв», — сказав представник фонду Білла Гейтса Кармайкл Робертс.



У вересні 2021 року Breakthrough Energy Ventures інвестував у стартап з виробництва екологічних роботів для ферм.