Білл Гейтс купує частку в нідерландському холдингу Heineken — Reuters

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс купив 3,76% акцій нідерландського гіганта з виробництва напоїв Heineken Holding NV. Про це повідомляє Reuters.

Білл Гейтс купує частку в нідерландському холдингу Heineken — Reuters

Купівля акцій

Як пише видання, у заяві Управління фінансових ринків Нідерландів сказано, що акції були придбані 17 лютого. Heineken Holding володіє контрольним пакетом акцій пивоварної компанії Heineken NV.

Гейтс придбав акції мексиканської FEMSA, яка продає акції пивоварної компанії.

Окремий документ, також датований 17 лютого, показав, що FEMSA продала усі 18 млн акцій Heineken Holding, якими вона володіла. Ґейтс придбав 10,8 млн акцій на суму 883 млн євро ($939,87 млн) за поточними ринковими цінами, що викликало вимогу про розкриття інформації відповідно до правил фондового ринку Нідерландів.

У 2018 році в чаті «Запитай мене про що завгодно» на Reddit Гейтс сказав, що він «не великий любитель пива».

«Коли я закінчую щось на зразок бейсбольного матчу, я п?ю світле пиво, щоб перейнятися атмосферою всіх інших любителів пива. Вибачте, що розчарував справжніх шанувальників пива», — написав він.





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