Індія купує нафту РФ значно дешевше за встановлену Заходом стелю цін — Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить обговорювати закупівлі російської нафти Індією з урядовцями, але поки що задоволена тим, що Нью-Делі купує нафту РФ за цінами, значно нижчими за встановлену Заходом стелю цін. Про це повідомили високопосадовці Державного департаменту США , пише Bloomberg .

Закупівлі російської нафти є постійною темою обговорення між США та Індією, оскільки Вашингтон прагне позбавити Росію доходів, необхідних їй для фінансування вторгнення в Україну, сказали чиновники.

Те, що Індія купує нафту значно дешевше за встановлену граничну ціну, добре як для індійської економіки, так і для стабілізації нафтових ринків.