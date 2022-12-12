Ціни на житло в ЄC можуть обвалитися вже найближчим часом — Reuters

Ціни на житло в Європейському Союзі можуть обвалитися вже найближчим часом. Це пояснюється погіршенням економічної ситуації. Про це заявила Європейська рада з системних ризиків (ESRB), що діє при Європейському центральному банку, пише Reuters.

Ціни на житло в ЄC можуть обвалитися вже найближчим часом — Reuters
Фото: reuters.com

Ціни на житло можуть суттєво просісти

Як йдеться у заяві Європейської ради з системних ризиків, на ринку нерухомості декількох країн ЄС варто очікувати переломного моменту.

Дані про трансакції та прогнозні відповіді на опитування домогосподарств, що показують зниження намірів купити або побудувати будинок, є свідченням, що ймовірність зниження цін у найближчому майбутньому зростає,
— додають в ESRB.

Крім того, експерти попереджують, що корекція на ринку комерційної нерухомості може призвести до втрат інвесторів, збільшити кредитний ризик для банківських та небанківських кредиторів та спричинити зниження вартості застави.





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