Пенсионер из Канады пожертвует часть средств из своего выигрыша на восстановление Украины

Мир продолжает поддерживать Украину, несмотря на все угрозы и попытки устрашения Кремля. Прежде всего, простые люди готовы помогать украинцам по мере своих собственных возможностей. Так, 70-летний житель Квебека готов поделиться частью своего выигрыша в лотерее Lotto Max и направить средства на послевоенное восстановление Украины, сообщает CTV News .

На прошлой неделе, жителю города Броссар провинции Квебек, 70-летнему Марселю Люсье улыбнулась удача и он "сорвал" джекпот в размере 70 миллионов долларов. Чек от Lotto Max счастливчик уже получил, и отвечая на вопрос, куда планирует потратить деньги, заявил, что часть средств направит на послевоенное восстановление Украины.

Инженер на пенсии, длительно проработавший в государственной компании Hydro-Quebec, также планирует помочь людям с аутизмом.

Вскоре счастливчик вместе с женой наконец-то отправиться в долгожданный круиз, который ему несколько раз приходилось отменять из-за пандемии COVID-19.

Иностранные бизнесмены также помогают Украине в борьбе с роSSийским агрессором. Так группа компаний FINANCIERE перечислила на нужды Вооруженных сил Украины около 17 миллионов гривен.