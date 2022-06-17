Украина получила $773 млн кредита от Канады

Деньги поступили через спецсчет МВФ.

В государственный бюджет Украины от Канады поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалентно $773 млн) кредита на льготных условиях, сообщило в пятницу Министерство финансов Украины.

Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Средства планируют использовать для финансирования приоритетных расходов, в частности, обеспечения первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

«Я благодарен правительству Канады и лично вице-премьер-министру, министру финансов Канады Христи Фриланду за непреклонную поддержку Украины в борьбе за нашу свободу. Принятое решение демонстрирует неизменное лидерство Канады в помощи украинскому народу и сверхважную своевременность для поддержки Украины», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.


Ирина Знась, ZN.ua





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