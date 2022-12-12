Банки знизили ставки за кредитами для населення

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з жовтнем ставки впали на 2,7 в.п. Про це свідчать дані НБУ.

Банки знизили ставки за кредитами для населення
Фото: pixabay.com

Кредити для населення

За даними регулятора, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,2% до 3,7% річних.

Кредити для підприємств

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у листопаді зросли з 19,7% до 20,8% річних, валютними впали з 6,0% до 5,4%.

Кредитний портфель банків

Кредитний портфель банків за листопад скоротився на 0,6% до 1047 млрд грн, у т.ч. населення — на 0,8% до 225 млрд грн, підприємств — на 0,5% до 795 млрд грн.





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