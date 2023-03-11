В банках зросли ставки за кредитами для населення – Нацбанк

Гривневі кредити значно подорожчали.

Середні відсоткові ставки за новими кредитами в банках для населення у гривні для населення становили 36,0% річних. Тобто у порівнянні із січнем ставки зросли на 0,3 в.п. Про це йдеться у аналізі Національного банку України (НБУ).

При цьому, відповідно до даних НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 7,2% до 5,1% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому зросли з 19,5% до 20,5% річних, за валютними - збільшились з 5,9% до 5,5%.

Кредитний портфель банків за лютий скоротився на 1,3% до 987 млрд грн, у т.ч. населення скоротилося на 1,5% до 207 млрд грн, підприємств скоротилося на 1,2% до 757 млрд грн.


Олена Середа, ZN.ua





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