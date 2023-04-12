Нацбанк порахував середні відсотки банків за новими кредитами

За гривневими кредитами відсоткові ставки зросли.

Середні відсоткові ставки за новими банківськими кредитами для населення у національній валюті в березні становили 36,4% річних. Порівняно з лютим ставки зросли на 0,4 п.п. Про це йдеться у оперативних даних Нацбанку (НБУ), інформує ZN.ua.

Однак, відповідно до даних НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1% до 2,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств березень впали з 20,5% до 20,2% річних, валютними зросли з 5,5% до 6,2%.

Кредитний портфель банків за березень скоротився на 1,3% до 973 млрд грн, у т.ч. населення скоротилося на 0,2% до 205 млрд грн, підприємств скоротилося на 1,5% до 755 млрд грн.

Нагадаємо, що в Україні гривневі кредити для населення дешевшають не перший місяць. Зміни ставок за кредитами відбуваються на тлі скорочення кредитного портфеля банків.


Олена Середа, ZN.ua





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