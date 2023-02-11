В українських банках підвищили ставки за кредитами: що треба знати

В Україні зросли за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для домогосподарств на 0,6%, а щодо валютних – на 0,8%. За січень цього року у національній валюті ставки становили 35,7% річних.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України, інформує Апостроф.

Таке збільшення може бути пов'язане з депозитами під купівлю валюти, ставка за якими близька до нуля.

НБУ повідомляє, що ставки за кредитами у доларах чи євро для нових клієнтів збільшились з 6,4% до 7,2% річних.

Середня ставка виданих у січні гривневих кредитів корпоративному сектору за місяць упала з 20,1% до 19,5% річних, а за валютними зросла з 5,2% до 5,9%. Водночас ставка за новими гривневими депозитами у січні збільшилася на 0,1% - до 10,8%, а за валютними впала на 0,5% - до 0,9% річних.

Крім того, обсяг кредитного портфеля банків за минулий місяць зменшився на 0,7% до 1 тисячі млрд гривень, а для населення залишився на тому ж рівні – 210 млрд гривень, для підприємств скоротився на 0,9% до 766 млрд гривень.


Катерина Глянько, Апостроф





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