Почти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты — Forbes

Опрос 65 самых богатых людей мира, проведенный Forbes, показал, что почти 30% миллиардеров прямо или косвенно вкладывают деньги в криптовалюты.

Инвестиции в криптовалюту



3,2% респондентов заявили, что вложили более половины состояния в криптовалюту, 18% сообщили о вложении по крайней мере 1% их средств.



Еще 10% заявили, что не занимались такими инвестициями напрямую, но вкладывали средства в связанные с криптовалютой компании. А 80% тех, кто имеет цифровые активы, инвестировали в них не менее 10% состояния.



Доля инвесторов в криптовалюты среди богатейших людей заметно превышает долю тех, кто не входит в список Forbes, заключили аналитики.

Они приводят данные опроса NBC News, показавшего, что только 20% простых американцев инвестировали, торговали или использовали криптовалюту.