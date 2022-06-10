Почти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты — Forbes

Опрос 65 самых богатых людей мира, проведенный Forbes, показал, что почти 30% миллиардеров прямо или косвенно вкладывают деньги в криптовалюты.

Почти 30% миллиардеров инвестируют в криптовалюты — Forbes

Инвестиции в криптовалюту

3,2% респондентов заявили, что вложили более половины состояния в криптовалюту, 18% сообщили о вложении по крайней мере 1% их средств.

Еще 10% заявили, что не занимались такими инвестициями напрямую, но вкладывали средства в связанные с криптовалютой компании. А 80% тех, кто имеет цифровые активы, инвестировали в них не менее 10% состояния.

Доля инвесторов в криптовалюты среди богатейших людей заметно превышает долю тех, кто не входит в список Forbes, заключили аналитики.

Они приводят данные опроса NBC News, показавшего, что только 20% простых американцев инвестировали, торговали или использовали криптовалюту.





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