Forbes: Зерно з України знову експортується, але вже надто пізно

Українські вантажі півроку простояли в порту Одеси на покинутих суднах і могли частково зіпсуватися, інформує ZN.ua.

Forbes: Зерно з України знову експортується, але вже надто пізно
© Telegram/Мустафа Найем

Впродовж шести місяців кораблі, наповнені зерном, простоювали в Чорному морі, ставши жертвами російського неспровокованого вторгнення в Україну. І ось ці судна зрушили з місця, намагаючись вийти з воєнної зони з вантажем на борту, якість якого інколи сумнівна.

«Вистачить, щоб лише одна ракета пролетіла на регіоном і вдарила по чомусь, щоб все зупинилося. Є світло в кінці тунеля у зв’язку з розблокованими портами. Але цей тунель може швидко закритися. Досить одного акту, і все зникне. Ризик високий», - сказав Forbes голова агрохолдингу МХП Джон Річ.

Перші поставки прямують з України до пункті впризначення на Близькому Сході і в Африці, де мільйони людей страждають від посилення голоду. Зараз у світі існують цілі осередки голодної смерті, а ситуацію погіршує посуха у багатьох регіонах. В Східній Африці, наприклад, люди помирають від гострого недоїдання кожні 48 секунд, про що свідчить звіт Oxfam за травень.

Поставки продовольства критично важливі для боротьби з голодом. Але зерно може не й не стати тим рішенням для проблеми, як всі сподіваються. В лютому, коли почалося російське вторгнення в Україну, багато екіпажів покинули свої судна. Це означає, що вентиляції на борту не було весь цей час. Дуже вірогідно, що значна частина зерна на борту покрилася цвіллю і мікотоксинами через високий рівень вологості.


Лесь Димань, ZN.ua





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