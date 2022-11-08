Конфісковані активи найбагатших українських бізнесменів оцінюються в $956 мільйонів — Forbes

Унаслідок рішення про перехід у власність держави стратегічних підприємств найбагатші українські бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Костянтин Григоришин та В’ячеслав Богуслаєв втратили активи на $956,5 млн. Про це повідомляє Forbes.

Конфісковані активи найбагатших українських бізнесменів оцінюються в $956 мільйонів — Forbes
Фото: pixabay.com

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Водночас рішення розповсюджується на міноритарні пакети. Зокрема, у вільному доступі продавалися акції «Мотор Січі» і «Укрнафти». До 24 лютого сукупна вартість активів була у 2,5 раза вищою — $2,42 млрд.

Найдорожчі з відчужених активів, за оцінкою Forbes — «Укрнафта» та «Укртатнафта», які були основою бізнес-імперії групи «Приват» Коломойського та Боголюбова. В «Укрнафті» партнерам належить близько 42% акцій, ще 50% плюс 1 акція — у державі в особі НАК «Нафтогаз України». Рештою власників є міноритарні акціонери.

До повномасштабної війни Forbes оцінював «Укрнафту», яка є найбільшим українським видобувачем нафти та власником мережі АЗС у понад 500 станцій, майже у $1,5 млрд. Наразі вартість компанії становить $748 млн. Доля групи «Приват» — $314 млн.

При цьому видання оцінює долю Коломойського та Боголюбова в «Укртатнафті» у 28%, стільки ж — в Олександра Ярославського, решта — у НАК «Нафтогаз України». До війни Forbes оцінював весь актив у $830 млн, зараз — $178 млн.

Оцінка «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва — $27 млн (до війни $90 млн), «АвтоКрАЗу» Костянтина Жеваго — $3 млн (до війни $10 млн).

«Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина — підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його оцінюють у 0 через великі борги. Втім потенційно завод є привабливим активом.

«Це велике потужне підприємство, яке мало б ефективно зараз працювати на українську енергосистему», — каже керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

За словами джерел видання, це лише перша хвиля відчуження. Як зазначив посадовець, близький до ОП, по-перше, це може прискорити націоналізацію «Альфа-Банку», що очікувалося у грудні, але натомість може статися вже в середині листопада. По-друге, ціллю уряду можуть бути 40% акцій Полтавського ГЗК Жеваго, який веде судові суперечки за актив із минулими власниками.





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