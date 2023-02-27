Росія за рік витратила на війну з Україною майже $115 мільярдів — Forbes

Росія витратила на війну $114,4 млрд за рік. Це майже $10 млрд на місяць, що становить третину всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Дана сума включає лише безпосередні витрати на війну та не враховує економічні й непрямі втрати, які РФ зазнала від санкцій і економічної ізоляції. Про це повідомляє Forbes Україна.

Фото: slovoidilo.ua

Деталі

Найдорожче федеральному бюджету обійшлося забезпечення війська — близько $36 млрд за рік війни. Зарплата військових — $24,7 млрд. А сума компенсацій, які уряд РФ має сплатити загиблим і пораненим, навіть перевищує суму зарплат — $29,1 млрд.

Родинам кожного вбитого російського військового (148 станом на 27 лютого 2023 року) мають виплатити компенсацію по 7,4 млн рублів (приблизно $110 000). Тобто загальна сума компенсацій за вбитих росіян на перший рік війни перевищує 1 трлн рублів.

Поранений отримає від РФ 3 млн руб компенсації. Але кількість важкопоранених зазвичай вдвічі більша, ніж вбитих, тобто витрати на цю статтю не набагато менші.

Попри чутки про готовність Росії мобілізувати ще пів мільйона росіян, виникає питання, чи здатен російський бюджет витримати таке навантаження.

Танки

Загалом ЗСУ за 12 місяців війни знищили 3350 танків. Це більше, ніж мала Росія на початку вторгнення (3330 танків за даними The Military Balance).

Втрати настільки великі, що росіянам довелося відкривати свої склади тривалого зберігання.

За даними Українського мілітарного центру, який провів OSINT-розвідку баз зберігання російських танків, у серпні на них знаходилися ще близько 2000 боєздатних танків старих моделей. А от інформація про «десятки тисяч радянських танків на складах» виявилася міфом.

Якщо проаналізувати відкриті джерела, Росія за рік війни змогла розконсервувати та виробити 1000 1800 танків. Це все ще багато, але у 2 3 рази менше, ніж Москва мала торік. До того ж усі найкращі одиниці уже поставлені на фронт.

Forbes оцінив вартість знищеної та захопленої російської техніки майже в $25 млрд

Втрати іншої техніки

Втрати російської бронетехніки та артилерії не настільки катастрофічні. Загалом Р Ф втратила 40 70% своєї сухопутної військової техніки. Але особливо цінними трофеями для ЗСУ стала артилерія, яка приносила найбільші втрати українським військовим у перші пів року війни.

За 12 місяців ЗСУ змогли знищити 471 РСЗВ із 1100 одиниць і 2352 артилерійські установки з 3080. Росіяни мобілізували кілька сотень артсистем із запасів, але систематичне знищення ЗСУ дало змогу зрівняти ситуацію на полі бою.

Найбільш вартісними для росіян є втрати авіації. Попри те, що у війні в Україні авіація не відіграє настільки важливої ролі, як в інших сучасних війнах, відновлення авіапарку — надскладний і вартісний процес.

Загальна вартість знищених російських літаків — близько $6,5 млрд. Ще приблизно $3 млрд коштували Росії знищені вертольоти.

Ракети

За даними Міністерства оборони України, на початку вторгнення Росія мала 2727 далекобійних крилатих і балістичних ракет і понад 8500 ракет малого радіуса (до 200 км).

Загалом по Україні ворог використав понад 4000 ракет.

Проте в останні місяці темп обстрілів значно знизився — з 250 300 до 110 180 ракет на місяць. А значить, цей ресурс також поступово вичерпується.

За перші 9 місяців війни Росія виготовляла в середньому близько 80 ракет на місяць. Ця кількість поступово зменшується через технологічну деградацію російського виробництва. Глава ГУР Кирило Буданов впевнений, що максимум Росії зараз — 40 ракет на місяць.

Цього не достатньо аби підтримувати поточний темп обстрілів. Проте у росіян все ще є запас — 1100 1300 далекобійних ракет.