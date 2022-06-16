Квартиры в новостройках Украины: как изменились цены

Рынок недвижимости в Украине замер после начала войны. Нельзя было продавать и покупать квартиры, а застройщики остановили работы на объектах. Стало известно, как изменились цены на жилье в новостройках.

Цены взлетели: сколько стоят квартиры в новостройках разных регионов Украины

Киев и область

Все больше застройщиков в столице и регионе сообщают, что они продолжили строительство и открыли продажи. Они по-разному подошли к формированию цен на объекты: 30% их повысили, 60% - не изменили, а 10% – даже снизили.

В итоге, в июне цена квадратного метра в новостройках Киева и области составляет 1270 долларов - 37 626 гривен. При этом в прошлом месяце она была на уровне 1440 доларов - 42 662 гривен.

Стоимость на жилье эконом- и комфорткласса вернулась к довоенному уровню, а в бизнес-классе оно немного подешевело. Медленнее всего восстанавливаются цены в премиум-классе.

Ирпень и Буча

В этих регионах крайне сложно найти покупателей. По данным президента Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Питы, в объектах недвижимости учитывается не только их состояние, но и безопасность, инфраструктура, возможность нормального проживания.

Эксперт рекомендовал не продавать недвижимость в этих регионах, так как это не удастся сделать за адекватную цену. Нужно подождать восстановления рынка.

Цены взлетели: сколько стоят квартиры в новостройках разных регионов Украины

Львовская область

В минувшем месяце средняя цена квартир в новостройках Львовской области составляла 870 долларов (25 775 гривен). Сейчас она превышает довоенный уровень. Рост наблюдается примерно на 90 долларов (2666 гривен) за 1 кв. м. В западном регионе увеличилась стоимость всех классов жилья.

Одесская область

В Одессе и регионе максимально выросли цены в экономклассе. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройке составляет 830 долларов (24 590 гривен).

Ранее сообщалось, чего ожидать покупателям жилья в новостройках в условиях дефицита недвижимости.


Ловіцька Леся, Тудей





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