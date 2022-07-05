Скидки на квартиры до 25%: чем киевские застройщики привлекают покупателей

До сентября самые большие киевские девелоперы предложат потенциальным покупателям жилья на первичном рынке скидки в размере от 10% до 25%. Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Скидки на квартиры до 25%: чем киевские застройщики привлекают покупателей
Фото: korrespondent.net

Скидки от застройщиков

По данным эксперта, размер скидок будет зависеть прежде всего от стадии строительства того или иного ЖК или секции в составе жилого комплекса, от количества нереализованных квартир, а также от финансовой способности застройщика вести строительство, минимизировав привлечение средств граждан.

По его мнению, в объектах, в которых выполнено более 70% строительных работ, при условии 100% уплаты стоимости квартиры размер скидок может варьироваться от 10% до 15% в гривневом эквиваленте. В объектах, в которых работы выполнены всего на 50%, скидка может достигать 25% в гривне.

«Речь идет о том, что ожидаемые скидки будут применяться на квартиры, выставленные на продажу по довоенным ценам и с максимальной оплатой на момент приобретения. Застройщики будут рассчитывать на привлечение потенциальных покупателей в объекты с высокой степенью готовности», — отметил Семенцов.





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