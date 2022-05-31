Цены на квартиры и дома под Одессой подешевели

Цены на недвижимость в Одессе на фоне войны резко упали. В этом регионе продолжаются военные действия и курортный сезон этим летом не состоится. Стоимость квартир и элитных коттеджей под Одессой упала в среднем на 20%, а некоторые хозяева снизили цены вдвое.

Недвижимость у моря подешевела на 20%: сколько стоит элитное жилье под Одессой

Так, купить жилье у Черного моря сейчас можно дешевле, чем когда-либо. Особенно, если учесть, что за год до войны цены на недвижимость в Одесской области резко подскочили.

По данным портала недвижимости "ЛУН", во время войны спрос на аренду в этом регионе снизился на 92%, а спрос на покупку жилья – на 86%. При этом местные жители некоторые объекты продают за бесценок.

Например, однокомнатную квартиру в Одессе можно купить от 12 тысяч долларов в зависимости от метража. Трехкомнатную квартиру на вторичном рынке можно приобрести по цене до 30 тысяч долларов.

Недвижимость у моря подешевела на 20%: сколько стоит элитное жилье под Одессой

Что касается частных домов, то в пригороде Одессы, в селе Сухой Лиман, 3-уровневый кирпичный дом площадью 189 кв м продается за 53 тысячи долларов. В доме есть все удобства, гараж, сауна, камин, терраса, а также приусадебный участок с садом площадью 6 соток.

Тут же можно купить дом на 200 кв. м с подогреваемым бассейном за 108 тысяч долларов, укомплектованный мебелью и новой бытовой техникой. В доме есть баня, гараж на 2 автомобиля, видеонаблюдение, центральный водопровод, видеонаблюдение и охрана территории. Хозяева особняка переезжают за границу и хотят побыстрее продать дом, поэтому и снизили цену.

Недвижимость у моря подешевела на 20%: сколько стоит элитное жилье под Одессой

Роскошную виллу в Черноморске в 2 минутах от линии моря продают за 290 тысяч долларов. Его площадь - 465 кв. м. В доме был сделан капитальный ремонт, и после этого в нем никто не жил.

Ранее сообщалось, за сколько украинские беженцы могут купить квартиру в Чехии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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