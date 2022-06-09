Квартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войны

В Украине рынок недвижимости постепенно оживает. Цены на квартиры упали на 20-30% в сравнении с довоенным периодом. Стало известно, где сейчас можно купить более доступное жилье.

Квартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войны

Директор агентства недвижимости Алена Архипенко считает, что факторов, которые повлияли на стоимость апартаментов много. Это и военное положение, боевые действия в стране, миграция, падение курса гривны, инфляция и снижение спроса. Продажи жилье активизировались в пригороде Киеве, который сильно пострадал от оккупантов.

Однушку площадью 15,73 кв. м в новом доме Ирпеня можно купить за $19 900. Однокомнатная квартира с ремонтом и мебелью обойдется в $30 900. Двухкомнатные квартиры в новостройках здесь стоят от $35 тысяч, на вторичном рынке – от $28 тысяч.

Однокомнатная квартира на вторичном рынке в Буче обойдется минимум в $25 тысяч, в новостройке – от $26 700. Двухкомнатная квартира с ремонтом и мебелью будет стоить от $58 тысяч.

В самом Киеве однокомнатные и двухкомнатные квартиры сейчас на 8,5% и 5,5% дешевле, чем до войны.

Квартиры в Украине подешевели: где купить доступное жилье во время войны

В остальных городах прослеживается логичная закономерность: чем меньше регион пострадал от войны, тем выше там цены на недвижимость.

Во Львове однокомнатную квартиру на вторичке можно купить за $38,8 тысячи, в новостройке – за $49 тысяч. В Днепре однокомнатные квартиры подешевели на 6,5%, двушки – на 10%, трехкомнатные - на 12,5%. Также наблюдается падение цен новостройках.

Напомним, в Украине подорожала аренда квартир: в некоторых регионах – на 225%.


Ловіцька Леся, Тудей





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