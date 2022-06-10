"Газпром" и десятки других роSSийских компаний перенесут штаб-квартиры из ЕС в Турцию — СМИ

Похоже, что турецкие власти существенно помогут части роSSийских подсанкционных компаний обойти ограничения со стороны ЕС, информирует ZN.ua.

По информации источника, за последние 48 дней Турция и РоSSия вели активные переговоры по поводу переноса штаб-квартир подсанкционных компаний РФ из стран ЕС в Стамбул.

«По полученной мной информации, 43 роSSийских компании и олигарха, включая «Газпром», перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле», – отметил журналист Habert?rk Четинер Четин.

Кроме того, издание утверждает, что незадолго до официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анкару в Турции побывала специальная роSSийская делегация, которая предварительно согласовала переезд своих компаний с местными властями.


Александр Кричковский, ZN.ua





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