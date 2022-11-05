Керівництво лікарні лікувало неіснуючих пацієнтів: викрадено десятки мільйонів із бюджету

Керівництво лікарні лікувало неіснуючих пацієнтів: викрадено десятки мільйонів із бюджету

Директорка одного з медичних закладів Дніпропетровщини розробила масштабну схему незаконного привласнення бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Керівництво вносило до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам. Надалі звіти надсилалися до Національної служби здоров'я України та були підставою для перерахування коштів.

Так, упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано майже 67 млн грн бюджетних коштів.

У фігурантів вилучили понад 220 тисяч доларів, 900 тисяч гривень, 23 тисячі євро, документацію, що підтверджує фіктивність наданих медичних послуг, комп’ютерну техніку, чорнові записи. Усіх учасників буде взято під варту.


Алексей Ионов, politeka.net





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