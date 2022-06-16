В Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУ

В Харьковской области арестованы активы роSSийских компаний на 40 млн гривен. В частности, речь идет об имуществе четырех местных компаний, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юридические лица РФ . Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Отмечается, что два из этих предприятий связаны между собой и торгуют роSSийским балансировочным и измерительным оборудованием. Также материнская структура этих компаний в РФ поддерживает войну против Украины.

По данным СБУ , две другие компании занимаются оптово-розничной торговлей в Украине.

«По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний. Пока идет передача их в управление АРМА», - сообщает Служба безопасности.

СБУ продолжает исследовать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства.