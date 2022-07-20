"Благодійний фонд" вирішив продати гуманітарку на десятки мільйонів: що відомо про махінацію

"Благодійний фонд" вирішив продати гуманітарку на десятки мільйонів: що відомо про махінацію

У Луцьку членів одного з благодійних фондів викрили на продажі гуманітарної допомоги.

Про викриття продажу гуманітарної допомоги прес-служба департаменту стратегічних розслідувань повідомила у середу, 20 липня.

За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.

У вівторок, 19 липня, оперативники викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 тис. гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і так звані «розгрузки».

«В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років тюрми.

Вирішується питання про арешт всього цього майна, а також про вручення підозр фігурантам справи.


Алексей Ионов, politeka.net





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