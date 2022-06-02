Госмолодьжилье выкупит первые 52 квартиры для переселенцев

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодьжилье) приобретет жилые объекты для дальнейшей передачи в аренду внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), из числа многодетных семей, жилье которых разрушено в результате роSSийской агрессии. Об этом пишет Interfax-Украина.

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В каких областях будут покупать жилье

В начале мая Госмолодьжилье объявило о закупке у физических и юридических лиц в целом 100 квартир с ремонтом и мебелью: в Киевской и Черниговской областях — по 35, в Сумской — 20 и Житомирской — 10.

Минимальная общая площадь жилья — 31,5 кв. м, максимальная — 94,5 кв. м. Предложения принимали до 20 мая.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, региональные рабочие группы в составе представителей областных военных администраций и территориальных управлений Госмолодьжилья осмотрели квартиры, которые могут быть приобретены для проживания ВПЛ.

Межведомственная комиссия рекомендовала в общей сложности 52 жилых объекта: 18 квартир в Киевской области, 16 — в Черниговской, 12 — в Сумской и 6 — в Житомирской области. Ряд предложений комиссия отклонила из-за несоответствия критериям, перечень которых находится на сайте Госмолодьжилья.

Поэтому предстоит дополнительный отбор на приобретение жилья. На официальном вебсайте Госмолодьжилья появится информация о жилых объектах, рекомендованных для покупки.

Отбирать семьи, которые изъявили желание получить жилье в аренду, будет Госмолодьжилье совместно с областными военными администрациями. Договоры между Госмолодьжильем и гражданами, которые получат временное жилье по этой программе, будут подписаны до конца июня 2022 года.